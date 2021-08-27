Прогноз погоды в Абхазии на выходные 28 и 29 августа

В выходные дни, 28 и 29 августа, погода на территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием теплого сектора Южного циклона.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 августа, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от + 20°С до +25°С, днем от +28°С до +33°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.