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Более 1800 человек привились "Спутником Лайт" в Абхазии с 10 августа

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (92)
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6 августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Вакцинация началась 10 августа.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Российской вакциной "Спутник Лайт" провакцинировались 1870 человек в Абхазии с 10 по 27 августа, сообщает пресс-служба Минздрава.

Ведомство приводит следующие цифры по районам:

  • Сухум – 1030
  • ЦРБ Гулрыпша – 268
  • ЦРБ Гагры – 236
  • ЦРБ Очамчыры – 124
  • Гудаутская районная поликлиника - 148
  • ЦРБ Ткуарчала – 41
  • ЦРБ Гала – 23.

6 августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. 10 августа началась вакцинация "Спутником Лайт".

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве 4000 доз Абхазия приобрела на сумму 6,9 миллиона рублей в апреле 2021 года. Еще 2500 доз в качестве гуманитарной помощи передала Российская Федерация.

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.

Всего в республике вакцинировалось более 7800 человек – 6500 препаратом "Спутник V", вакцинация вторым компонентом которого все еще продолжается, и 1311 человек однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт".

 

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (92)

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