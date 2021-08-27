Более 130 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 24952 человека. Зарегистрировано 372 летальных случая. Выздоровели 20766 человек.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 133 человек из 417 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутском госпитале скончались два пациента с диагнозом коронавирус - мужчина 59 лет и женщина 81 года.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 92 пациента, в тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

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В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 24, в Гагрской ЦРБ – 20, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья.