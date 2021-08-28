Что не снесло ветром, затопило водой: бизнес в Абхазии после разгула стихии

Лето в Абхазии в этом году выдалось неспокойным из-за урагана и наводнений - пострадали не только дороги, энергетика, частные или многоквартирные дома, но и бизнес.

О том, как люди справляются с неожиданными сложностями и какой ущерб они понесли, читайте в материале Sputnik. Объекты бизнеса, которые пострадали от ураганного ветра и подтоплений в республике, продолжают восстановительные работы.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Стихия для бизнеса

Злые ветры налетели на абхазский бизнес еще в начале июля – непродолжительный по времени, но мощный по силе ураган оставил немало следов, с которыми справляются до сих пор. Одним из объектов, который пострадал от стихии, стала гостиница "Интер-Сухум", чью крышу снесло ветром. Руководитель гостиницы Сосо Каджая в интервью Sputnik рассказал, что на данный момент, в здании уже есть новая крыша.

"Во время урагана в здании полностью снесло крышу, это около 1600 квадратных метров. Крышу полностью уже восстановили, но после того, как ее снесло, были дожди, которые затопили 27 номеров на седьмом и шестом этажах. Стихия нанесла очень большой ущерб, в данное время мы продолжаем восстановительные работы. Когда снесло крышу, она упала на крышу второго этажа, где находится банкетный зал, и продырявила его", - подчеркнул он.

На данный момент, на восстановительные работы ушло около восьми миллионов рублей, с учетом ремонта номеров, расходы могут увеличиться до десяти миллионов, говорит руководитель гостиницы.

"Работы мы проводим за счет собственных средств, курортный сезон в этом году нормальный, но в этом году мы не сможем покрыть те расходы, которые понесли в связи с восстановлением объекта. Это большие расходы, гостиница не приносит столько", - сказал Сосо Каджая.

Еще одним бедствием для бизнеса стал потоп, который произошел в Сухуме в ночь с 15 на 16 августа. Вышедшая из берегов река Басла подмыла берег недалеко от въезда на улицу Чанба. В результате, земля сползла вместе с магазином, который там стоял. Владелицей торгового объекта Марина Ракимова – мать, которая в одиночку воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Ее супруг – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов ушел из жизни десять лет назад.

Магазин построили еще при жизни супруга Марины. Для того, чтобы семейный бюджет пополнялся хоть небольшими, но стабильными деньгами, семья сдавала объект в аренду. Теперь, когда магазина нет, хозяйка не знает, как содержать детей дальше.

"Арендаторам тоже очень тяжело, они берут товар у оптовиков взаймы, но мы все ровно держались на плаву. Нам надо платить за свет, налоги, если бы мы хорошо зарабатывали, то мы могли бы укреплять берег. Если бы муж был бы живой, то, конечно, он занимался бы этим, но я осталась одна. Арендатор тоже не в состоянии, ему надо платить за товар, платить аренду, то есть мы не могли самостоятельно укрепить берег", - говорит владелец магазина.

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Во время стихии техника и товар внутри магазина не пострадали, рассказала Марина Ракимова. "Мы решили разобрать магазин, чтобы остатки материалов не уносило в реку, в этом помогло государство. Пришли ребята из администрации города, наняли мастеров, идет работа. Я, конечно, надеюсь на наше правительство, на нашего президента, потому что если мы не укрепим берег, река может разрушить дорогу", - подчеркнула она.

Если будет построена дамба на месте разрушения, то Марина планирует снова построить магазин на том же месте и продолжать работать.

"Берег нужно укреплять в любом случае, потому что разрушения идет к дороге, к тому же там всегда стоят люди на остановке. Мне нужна помощь, у меня несовершеннолетние дети, сейчас школа, надо их собрать", - сказала Ракимова.

Потоп и грязь

Давид Пилия – владелец столовой, расположенной в самой пострадавшей во время наводнения части Сухума – на Турбазе. Он говорит, что такого обильного дождя, который был в ночь на 16 августа, он не видел на протяжении всей своей жизни.

"Получилось так, что река Басла вышла из берегов в двух местах, это с левой стороны Красного моста и там, где находится пожарная часть МЧС прорвало дамбу, и весь поток воды пошел на Турбазу. Все объекты, которые находились на этой территории были затоплены и заилены. Ил, состоящий из мелкодисперсной глины, похож на клей, отмыть его от пола, столов, стульев нам было очень тяжело", - заметил предприниматель.

Ему сложно сказать, на какую сумму пострадал объект, но с учетом оборудования, которое вышло из строя, она не маленькая.

"Вода распространилась повсюду, затопила все помещения, в том числе складские. Уровень воды в цехах был на уровне от 40 до 60 сантиметров, представьте себе, какое было бедствие. Я был на работе уже в четыре часа утра, пришел пешком, так как на машине передвигаться было невозможно. Когда я пришел к воротам предприятия, поток воды был по пояс, и он все увеличивался, но потом быстро пошел на спад. Когда мы начали закладывать предприятие, я заложил очень хорошие водоотливные каналы диаметром до 500 миллиметров и вода, конечно, быстро ушла, но грязь осталась", - сказал он.

В течение суток, работники объекта сумели отмыть основные производственные участки и запустить столовую.

"Для того, чтобы подсчитать убытки нужно время, но могу сказать, что это не одна сотня тысяч рублей. Нам пришлось много оборудования выносить на улицу, сушить, на многих агрегатах вышла из строя электроника, нам пришлось срочно ремонтировать. У нас на территории с десяток холодильных камер, туда зашла вода, все они были затоплены", - подчеркнул Давид Пилия.

В одном из магазинов Турбазы, где продается мясо во время потопа вышли из строя холодильники. В результате, несколько десятков килограммов продукции пришлось выкинуть, говорит продавщица.

Работница сувенирного магазина Виктория говорит, что из-за потопа пришлось выбросить четыре прицепа испорченной продукции. За 15 лет работы в магазине, такое произошло впервые, сообщила она.

В течение нынешнего лета, сильные ливни три раза становились причиной подтопления частных владений по всей республике. Так, ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды. 4 июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.