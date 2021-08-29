Домашнее задание: правописание "школьных" слов на абхазском

Абхазские школьники вернутся к учебе уже 1 сентября. Хорошо ли ты знаешь, как пишутся слова, связанные со школой, на абхазском языке? Проверь свои знания.
Летние веерные отключения света на два часа в ночное время введены в Абхазии для экономии электроэнергии в связи с повышенным ее потреблением.
Заместитель главы администрации Гагрского района Алхас Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о туристическом сезоне, экономическом потенциале района и планах нового руководства.
Военнослужащие России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии выполнили шестое специальное задание конкурса "Эльбрусское кольцо".
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