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Абхазская азбука.

Домашнее задание: правописание "школьных" слов на абхазском

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (97)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210829/1021151434/domashnee-zadanie-pravopisanie-shkolnyx-slov-na-abxazskom.html

Абхазские школьники вернутся к учебе уже 1 сентября. Хорошо ли ты знаешь, как пишутся слова, связанные со школой, на абхазском языке? Проверь свои знания.

Темы:
Sputnik Игротека (97)

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