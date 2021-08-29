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День шахтера: как создавался индустриальный центр в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Профессиональный праздник – День шахтера ежегодно отмечается с 1947 года в последнее воскресенье августа.

Sputnik

Уголь в Ткуарчале был обнаружен еще в конце XIX века – открытие нового месторождения вызвало большой ажиотаж в царской России. Угольная лихорадка затянула в Абхазию таких геологов, как Чернявский, Вебер, Головей. 

Страны мира. Абхазия
© Sputnik Томас Тхайцук
День шахтера: каким был и стал промышленный Ткуарчал
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Новый этап в развитии месторождений наступил с приходом советской власти. В 20-х годах XX века начинаются геологоразведывательные работы Макринского, который установил, что ткуарчалский уголь дает прекрасный металлургический кокс. 

Было решено начать промышленные разработки, к которым и приступили в 30-е годы. Так Абхазия получила свое место в тяжелой индустрии, а вместе с ней с шахтерами здесь появился и настоящий рабочий класс.

Город Ткуарчал был основан в 1942 году как индустриальный центр республики, здесь стали добывать уголь.

Многие жители Абхазии переехали сюда, и нашли работу в угольной промышленности. В строительстве города принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Возможно, это обстоятельство наложило на город свой неповторимый отпечаток.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов город пережил тяжелую блокаду, продолжавшуюся 413 дней. Жертвами блокады и бомбежек грузинских войск стали несколько сотен мирных граждан. Война нанесла Ткуарчалу непоправимый урон.

Промышленность остановилась, многие здания были разрушены, другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта. После Отечественной войны народа Абхазии в 1994 году был создан Ткуарчалский район, в него вошли два села из состава Очамчырского района и восемь сел из состава Галского.

Последний Ткуарчалский шахтер Шалико Хахубия
© Sputnik Бадри Есиава
Последний ткуарчалский шахтер Шалико Хахубия

Ткуарчал – уникальное место. Город полностью окольцован горами, и только одна дорога ведет на въезд и выезд.

День шахтера отмечают во всех постсоветских странах в последнее воскресенье августа. Появление этого праздника связано с именем Алексея Стаханова, который в августе 1935 года установил рекорд по добыче угля.

Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. Он был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько.

Празднование профессионального Дня шахтера было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

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