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Военнослужащие Черноморского флота продолжают дезинфекцию объектов в Абхазии

© Foto / Facebook/Посольство России в Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Дезинфекция объектов инфраструктуры осуществляется специальным раствором ДТС-ГК в костюмах "Нерехта".

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота Южного военного округа (ЮВО) продолжает дезинфекцию объектов в Сухуме и Гагре. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Посольство России в Абхазии.

Отмечается, что на очереди другие объекты социальной инфраструктуры страны.

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© Foto / Facebook/Посольство России в Абхазии
Дезинфекция объектов в Сухуме и Гагре

Ранее военнослужащие обработали около 120 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры в Гудауте и более 40 тысяч квадратных метров в Гагре.

Военнослужащие химзащиты Черноморского флота ЮВО отправлены в Абхазию для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Они прибыли в республику 18 августа. 

 

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