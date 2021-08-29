Военнослужащие Черноморского флота продолжают дезинфекцию объектов в Абхазии

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота Южного военного округа (ЮВО) продолжает дезинфекцию объектов в Сухуме и Гагре. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Посольство России в Абхазии.

Отмечается, что на очереди другие объекты социальной инфраструктуры страны.

Ранее военнослужащие обработали около 120 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры в Гудауте и более 40 тысяч квадратных метров в Гагре.

Военнослужащие химзащиты Черноморского флота ЮВО отправлены в Абхазию для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Они прибыли в республику 18 августа.