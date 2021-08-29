Энергоснабжение в Абхазии восстановлено

Без подачи электричества оставались Гагрский, Гудаутский районы и часть Сухумского района, а также западная и центральная столицы.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. На подстанции Ткуарчал ГРЭС автоматически сработала защита, из-за чего часть страны осталась без света, на данный момент энергоснабжение восстановлено полностью, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Без света оставались Гагрский, Гудаутский районы и часть Сухумского района, а также западная и центральная столицы.

19 августа большая часть Абхазии оставалась без электричества около получаса из-за аварийного отключения ВЛ Очамчыра-220 на подстанции Ткуарчал ГРЭС и ВЛ 110 на подстанции Очамчыра-2.