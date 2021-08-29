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Энергоснабжение в Абхазии восстановлено

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Без подачи электричества оставались Гагрский, Гудаутский районы и часть Сухумского района, а также западная и центральная столицы.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. На подстанции Ткуарчал ГРЭС автоматически сработала защита, из-за чего часть страны осталась без света, на данный момент энергоснабжение восстановлено полностью, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 

Без света оставались Гагрский, Гудаутский районы и часть Сухумского района, а также западная и центральная столицы.

19 августа большая часть Абхазии оставалась без электричества около получаса из-за аварийного отключения ВЛ Очамчыра-220 на подстанции Ткуарчал ГРЭС и ВЛ 110 на подстанции Очамчыра-2.

 

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