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Изменен график плановых отключений электричества в Абхазии на 30 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Летние веерные отключения света на два часа в ночное время введены в Абхазии для экономии электроэнергии в связи с повышенным ее потреблением.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Все ограничения на подачу электроэнергии 30 августа перенесены на 05:00 до 07:00, в связи ремонтными работами на высоковольтной линии в Ткуарчалском районе, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 

В воскресенье 29 августа на подстанции Ткуарчал ГРЭС автоматически сработала защита, из-за чего часть страны осталась без света, энергоснабжение восстановили полностью через 45 минут.

 

Веерные отключения света на два часа в темное время суток были введены в Абхазии с 28 июня в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии из-за повышенных нагрузок и для частичной экономии электроэнергии к зимнему периоду.

Согласно графику, центральная часть Абхазии остается без света с 01:00 до 03:00, западная - с 03:00 до 05:00, восточная с 05:00 до 07:00. Отключения производятся в такое время с учетом курортного сезона, чтобы не создать неудобства гостям республики.

 

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