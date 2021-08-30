Участники встречи выразили надежду на дальнейшие конструктивные и дружеские отношения между Чечней и Абхазией.

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания принял делегацию из Чеченской Республике во главе с министром здравоохранения Эльханом Сулеймановым и министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым, сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча прошла с участием министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба.

© Foto / АПСНЫПРЕСС Аслан Бжания принял делегацию из Чеченской Республики

Приветствуя гостей, Аслан Бжания поблагодарил руководство и народ Чеченской Республики за поддержку Абхазии, в том числе и в борьбе с пандемией.

"Есть беда, а в беде мы всегда друг друга поддерживаем. Мы, конечно, эту пандемию преодолеем, и я уверен, что впереди будут светлые, добрые события", – сказал президент Абхазии.

© Foto / АПСНЫПРЕСС Аслан Бжания принял делегацию из Чеченской Республики

От имени главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев передал слова приветствия и поздравления всему абхазскому народу с Днем международного признания независимости Абхазии.

"Мы в Чеченской Республике любим и уважаем абхазский народ с его богатой древней историей и культурой. Мы дорожим нашими братскими отношениями. Знаем, с какими проблемами на разных этапах истории пришлось столкнуться абхазскому народу на пути к своей независимости", – сказал Дудаев.

Глава Минздрава Чечни Сулейманов сообщил, что две машины скорой помощи, подаренные Абхазии депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым, находятся на границе и через несколько дней уже будут в республике.

В ходе встречи Аслан Бжания предложил обсудить организацию приезда чеченских детей на летний отдых в Абхазию уже в следующем году, стобы укрепить братские и дружеские связи молодого поколения обеих республик.

В завершение встречи участники обменялись памятными подарками.

© Foto / АПСНЫПРЕСС Аслан Бжания принял делегацию из Чеченской Республики

Президент Абхазии отметил, что ждет в гости главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.