Пропавшие без вести: какую работу проводят в Абхазии для поиска людей

СУХУМ, 30 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Без вести пропавшими во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов с абхазской стороны считаются 196 человек, останки 44 из них найдены, идентифицированы и переданы родственникам, сказал в интервью Sputnik помощник министра иностранных дел республики Роман Адлейба.

Он также сообщил, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции, в течение некоторого времени работы по эксгумации и идентификации, которые ведутся силами Международного Комитета Красного Креста, не доступны в полной мере. В связи с возникшими сложностями по привлечению иностранных специалистов, работа в данное время ведется силами местных экспертов, подчеркнул Роман Адлейба.

"Сейчас работа ведется местными экспертами, которые были обучены, получили необходимые знания в этой области, благодаря МККК. Иностранных специалистов, которые курируют эту деятельность, сейчас в республике несколько человек, раньше их было больше, сейчас в связи с пандемией они не могут приехать к нам", - рассказал Адлейба.

Работа по поиску пропавших без вести проводится на всей территории республики, говорит помощник министра иностранных дел Абхазии. Ищут захоронения, исходя из полученной информации о том, что в том или ином месте могут быть останки одного или нескольких человек.

"Случаев, когда были идентифицированы останки в таком же количестве как в Парке Славы, не было. Таких больших захоронений практически и нет, в Парке Славы было вторичное захоронение, туда были перезахоронены останки бойцов, которые были найдены в 1993 году у Республиканской больницы. Возможно, что таких больших захоронений в республике не будет найдено, но работа продолжается, и мы со своей стороны делаем все, чтобы найти всех, кто находится у нас в списке", - сказал Роман Адлейба.

Основная сложность в работе по поиску пропавших без вести заключается в отсутствии достоверной информации о местах захоронений, заметил Адлейба.

"Такая ситуация сложилась изначально, приходится перепроверять много информации до начала эксгумационных мероприятий. Мы опрашиваем всех кто мог бы улучшить правдивость информации, которую мы получаем. Очень сложно проводить работы, так как есть люди, которые говорят о том, что в этом месте есть захоронение, это может быть метр вправо или метр влево, и мы можем не найти останки", - подчеркнул он.

Работа по поиску останков ведут в тесном взаимодействии с родственниками пропавших людей. "Естественно они находятся рядом с нами, бывает так, что нам нужна дополнительная информация по пропавшему без вести, мы общаемся, задаем дополнительные вопросы. Мы всегда говорим о том, что мы не закончим работу до того момента, пока не найдем всех. Работа идет тяжело в связи с условиями, связанными с пандемией и так далее, но деятельность продолжается. По международным правилам, по которым мы работаем, если не найдено тело, то человека нельзя считать умершим. Мы не можем сказать, что останки принадлежат определенному человеку, до того момента пока не проведем ДНК-исследование, которое мы проводим по каждому случаю", - заметил Роман Адлейба.

Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют Днем пропавших без вести, отмечается 30 августа. Он провозглашен с целью привлечь внимание общественности к судьбе лиц, попавших в заключении, чье местонахождение неизвестно для их родственников и/или законных представителей.