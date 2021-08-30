Пострадавшая от потопа школа на улице Чанба в Сухуме откроется в День знаний

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Прошедший потоп нанес ущерб школе №13 на улице Чанба в Сухуме, но сейчас она готова к началу учебного года, рассказала в интервью радио Sputnik, директор учебного заведения Лариса Кубрава.
По словам директора школы, потоп испортил всю документацию, которая хранилась в здании, парты пришлось отмывать от грязи и ила. Учебное заведение откроет свои двери 1 сентября.
- Последствия потопа в школе на Чанба© Foto / Мрамза Джения
- Последствия потопа в школе на Чанба© Foto / Мрамза Джения
- Последствия потопа в школе на Чанба© Foto / Мрамза Джения
- Последствия потопа в школе на Чанба© Foto / Мрамза Джения
- Последствия потопа в школе на Чанба© Foto / Мрамза Джения
- Последствия потопа в школе на Чанба© Foto / Мрамза Джения
"Те классы, которые располагались на первом этаже, мы подняли на второй и третий этажи. Мы подготовили парты, стулья, всего хватает, чтобы в День знаний открыть школу. Что касается документации – это личные дела, другие необходимые бумаги, их нужно делать заново", - рассказала Кубрава.
Она поблагодарила главу администрации Сухума Беслана Эшба, начальника столичного Управления образования Астанду Таркил и всех, кто оказал помощь в расчистке классов, школьного двора.
В течение нынешнего лета, сильные ливни три раза становились причиной подтопления частных владений по всей республике. Так, ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды. 4 июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.
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