Пострадавшая от потопа школа на улице Чанба в Сухуме откроется в День знаний

В ночь с 15 на 16 августа в Сухуме выпало большое количество осадков, пострадала центральная часть столицы, район Турбазы и несколько улиц.

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Прошедший потоп нанес ущерб школе №13 на улице Чанба в Сухуме, но сейчас она готова к началу учебного года, рассказала в интервью радио Sputnik, директор учебного заведения Лариса Кубрава.

По словам директора школы, потоп испортил всю документацию, которая хранилась в здании, парты пришлось отмывать от грязи и ила. Учебное заведение откроет свои двери 1 сентября.

Последствия потопа в школе на Чанба © Foto / Мрамза Джения

Последствия потопа в школе на Чанба © Foto / Мрамза Джения

Последствия потопа в школе на Чанба © Foto / Мрамза Джения

Последствия потопа в школе на Чанба © Foto / Мрамза Джения

Последствия потопа в школе на Чанба © Foto / Мрамза Джения

Последствия потопа в школе на Чанба © Foto / Мрамза Джения 1 / 6 © Foto / Мрамза Джения Последствия потопа в школе на Чанба

"Те классы, которые располагались на первом этаже, мы подняли на второй и третий этажи. Мы подготовили парты, стулья, всего хватает, чтобы в День знаний открыть школу. Что касается документации – это личные дела, другие необходимые бумаги, их нужно делать заново", - рассказала Кубрава.

Она поблагодарила главу администрации Сухума Беслана Эшба, начальника столичного Управления образования Астанду Таркил и всех, кто оказал помощь в расчистке классов, школьного двора.

В течение нынешнего лета, сильные ливни три раза становились причиной подтопления частных владений по всей республике. Так, ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды. 4 июля штормовой ветер и ливень нанесли значительный урон всем районам республики, в том числе столице.

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