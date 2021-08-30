Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии превысило 25 тысяч

За все время пандемии коронавируса в Абхазии выявили свыше 25 тысяч случаев заражения инфекцией, выздоровели 21165 человек.

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 348 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 136 из них. Таким образом, общее число выявленных случаев коронавирусом в республике на сегодняшний день выросло до 25088, сообщает Оперштаб.

В Гудаутском ковидном госпитале за три дня скончались трое мужчин - 76, 73 и 53 лет, и три женщины - 63 , 71 и 79 лет, отмечается в сообщении. Всего зарегистрировано 378 летальных случаев в медучреждениях.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 16 из них, состояние здоровья 24 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, шесть человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 18, четыре человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 71 пациент, семь из них в тяжелом состоянии.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.