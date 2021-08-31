Гагра попала в топ направлений для отдыха пенсионеров осенью

Первого октября во всем мире отмечают Международный день пожилых людей. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, куда можно поехать отдохнуть осенью тем, кому за 60.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Гагра попала в рейтинг популярных направлений у людей пенсионного возраста, об этом сообщает сервис Tvil.ru.

В список вошли также курорты Крыма, Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод, города "Золотого кольца России".

По данным Tvil.ru, туристы на пенсии путешествуют от одного до девяти дней с экскурсионными группами и тратят на бронирование жилья от 1,7 до 2,4 тысячи рублей в сутки.

Десять популярных направлений отдыха пенсионеров в "бархатный" сезон:

Феодосия 2398 рублей 9 ночей Сочи 2221 рубль 9 ночей Гагра 2086 рублей 9,5 ночи Кисловодск 1787 рублей 8,5 ночи Калининград 1975 рублей 6 ночей Казань 2133 рубля 5 ночей Тверь 2100 рублей 1 ночь Уфа 1967 рублей 1 ночь Таганрог 1700 рублей 6,5 ночей Ростов 1800 рублей 1 ночь

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с сентября по ноябрь 2021 года.