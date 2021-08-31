Гагра попала в топ направлений для отдыха пенсионеров осенью

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Гагра попала в рейтинг популярных направлений у людей пенсионного возраста, об этом сообщает сервис Tvil.ru.
В список вошли также курорты Крыма, Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод, города "Золотого кольца России".
По данным Tvil.ru, туристы на пенсии путешествуют от одного до девяти дней с экскурсионными группами и тратят на бронирование жилья от 1,7 до 2,4 тысячи рублей в сутки.
Десять популярных направлений отдыха пенсионеров в "бархатный" сезон:
|Феодосия
|2398 рублей
|9 ночей
|Сочи
|2221 рубль
|9 ночей
|Гагра
|2086 рублей
|9,5 ночи
|Кисловодск
|1787 рублей
|8,5 ночи
|Калининград
|1975 рублей
|6 ночей
|Казань
|2133 рубля
|5 ночей
|Тверь
|2100 рублей
|1 ночь
|Уфа
|1967 рублей
|1 ночь
|Таганрог
|1700 рублей
|6,5 ночей
|Ростов
|1800 рублей
|1 ночь
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с сентября по ноябрь 2021 года.