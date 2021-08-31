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Гагра попала в топ направлений для отдыха пенсионеров осенью

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210831/1033127518/Gagra-popala-v-top-napravleniy-dlya-otdykha-pensionerov-osenyu.html

Первого октября во всем мире отмечают Международный день пожилых людей. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил, куда можно поехать отдохнуть осенью тем, кому за 60.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Гагра попала в рейтинг популярных направлений у людей пенсионного возраста, об этом сообщает сервис Tvil.ru.

В список вошли также курорты Крыма, Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод, города "Золотого кольца России".

По данным Tvil.ru, туристы на пенсии путешествуют от одного до девяти дней с экскурсионными группами и тратят на бронирование жилья от 1,7 до 2,4 тысячи рублей в сутки.

Десять популярных направлений отдыха пенсионеров в "бархатный" сезон:

Феодосия 2398 рублей 9 ночей
Сочи 2221 рубль 9 ночей
Гагра 2086 рублей 9,5 ночи
Кисловодск 1787 рублей 8,5 ночи
Калининград  1975 рублей 6 ночей
Казань 2133 рубля 5 ночей
Тверь 2100 рублей 1 ночь
Уфа 1967 рублей 1 ночь
Таганрог 1700 рублей 6,5 ночей
Ростов 1800 рублей 1 ночь

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с сентября по ноябрь 2021 года.

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