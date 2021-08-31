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Ткуарчал и Ткуарчалский район останутся без света на несколько часов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (453)
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На несколько часов в связи с ремонтными работами будет отключена подстанция Ткуарчал ГРЭС.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Ткуарчал и Ткуарчалский район останутся без света с 11:00 до 14:00 во вторник 31 августа, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Отключение связано с ремонтом на подстанции Ткуарчал ГРЭС.

29 августа на подстанции Ткуарчал ГРЭС автоматически сработала защита, из-за чего без подачи электричества остались Гагрский, Гудаутский районы и часть Сухумского района, а также западная и центральная части столицы.

19 августа большая часть Абхазии оставалась без электричества около получаса из-за аварийного отключения ВЛ Очамчыра-220 на подстанции Ткуарчал ГРЭС и ВЛ 110 на подстанции Очамчыра-2.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (453)

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