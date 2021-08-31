График отключений электричества изменится для части Сухума с 1 сентября

Веерные отключения света на два часа в темное время суток были введены в Республике Абхазия с 28 июня.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. График плановых отключений электроэнергии изменится для части Сухума со среды 1 сентября, об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".

Районы, относящиеся к подстанции ИЭПиТ, с 1 сентября будут без света с 05:00 до 07:00. Раньше их отключали с 01:00 до 03:00.

При этом энергетики не уточняют, какие именно улицы столицы подпадают под новую схему.

Веерные отключения света на два часа в темное время суток были введены в Абхазии с 28 июня в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии из-за повышенных нагрузок и для частичной экономии электроэнергии к зимнему периоду.

Согласно графику, центральная часть Абхазии остается без света с 01:00 до 03:00, западная - с 03:00 до 05:00, восточная с 05:00 до 07:00. Отключения производятся в такое время с учетом курортного сезона, чтобы не создать неудобства гостям республики.