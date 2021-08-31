Фигурантам дела о хищениях в онкоцентре продлили домашний арест

Лев Аргун, Нелли Лагвилава и Лариса Квеквескири подозреваются в хищении химио-гормонопрепаратов в особо крупном размере.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Сухумский городской суд продлил срок домашнего ареста сотрудникам онкологического центра Абхазии Льву Аргун и Ларисе Квеквескири. Об этом сообщается на сайте суда.

Аргун срок продлен на два месяца, то есть до 29 октября 2021 года. Квеквескири - на два месяца, а всего до трех месяцев и двадцати девяти дней, то есть до 28 октября 2021 года.

Медики Национального онкоцентра Абхазии - Лев Аргун, Нелли Лагвилава и Лариса Квеквескири - подозреваются в хищении в особо крупном размере химио- и гормональных препаратов, предусмотренных для онкологических больных.

Отмечается, что предварительным следствием будет охвачен период времени действия Государственной программы по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных с 2017 по 2021 годы.

7 июля Нелли Лагвилава назначен домашний арест сроком на один месяц и 22 дня.