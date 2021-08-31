Названа дата закрытия купального сезона в Абхазии

Совместное решение о закрытии купального сезона приняли руководители Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА, экологического ведомства, а также главы всех районов республики.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии будет официально закрыт 28 сентября, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Основной причиной закрытия сезона стал природный фактор. Речь идет о понижении температуры морской воды, увеличении периодов штормов, высоте волн и связанных с этим рисках при купании в море.

После 28 сентября будет свернута работа спасательных пунктов на пляжах республики, изъяты ограничительные буи, определяющие купальную зону городских акваторий.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде и правил безопасной эксплуатации маломерных судов в период и после официального закрытия купального сезона.