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Названа дата закрытия купального сезона в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Совместное решение о закрытии купального сезона приняли руководители Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РА, экологического ведомства, а также главы всех районов республики.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии будет официально закрыт 28 сентября, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Основной причиной закрытия сезона стал природный фактор. Речь идет о понижении температуры морской воды, увеличении периодов штормов, высоте волн и связанных с этим рисках при купании в море.

После 28 сентября будет свернута работа спасательных пунктов на пляжах республики, изъяты ограничительные буи, определяющие купальную зону городских акваторий.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на воде и правил безопасной эксплуатации маломерных судов в период и после официального закрытия купального сезона.

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