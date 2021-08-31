Телефонные "тайны": суд допросил свидетелей по тройному убийству в Сухуме

Очередное заседание Верховного суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров, в котором обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая, состоялось в здании СГБ 31 августа.

Прежде чем допрашивать свидетелей и изучать доказательства по делу об убийстве общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и Доминики Акиртава, было решено рассмотреть дела, связанные с угоном автомобилей и допросить свидетелей.

"Я не помню"

Первым был допрошен свидетель обвинения Алхас Гунба – совладелец коттеджных строений в Ауадхаре. На вопрос гособвинения о том, пользовался ли кто-то телефоном Гунба в апреле 2019 года, находясь в коттедже, свидетель ответил, что люди регулярно просят у него телефон для звонков и не только в Ауадхаре.

- Было ли такое, что на протяжении трех дней один и тот же человек пользовался вашим телефоном, - задала вопрос адвокат потерпевших Инга Габилая.

- Возможно, такое и бывало, но я не помню, - объяснил свидетель.

По слова Гунба, в 2019 году в Ауадхару, где он находился, прилетел вертолет, откуда высадились люди в военной форме, забрали его, "привезли в одно, второе, третье ведомство" и "спрашивали о ком-то, о чем-то", "вроде, забрали телефон", а после допроса отпустили.

В связи с забывчивостью свидетеля прокурор Даур Амичба ходатайствовал об оглашении ранее данных показаний, суд принял решение просьбу удовлетворить.

В протоколе допроса Генеральной прокуратуры от 25 апреля 2019 года свидетель рассказывал, что 21-22 апреля к коттеджу подошел мужчина примерно 35 лет и попросил позвонить с телефона, после чего произвел несколько звонков, та же просьба была утром следующих нескольких дней.

На вопрос гособвинения, знаком ли Гунба с кем-либо из обвиняемых, свидетель ответил, что нет. Однако, как оказалось из материалов дела, ранее он по фотографии опознавал Эрика Чкадуа, который "неоднократно просил у него телефон и производил звонки".

Угнанные улики

Вторым допросили старшего оперуполномоченного УУР МВД Рената Аджиева, который участвовал в оперативных мероприятиях, связанных с похищением Омара Мерцхулава в апреле 2019 года. В тот период свидетель был начальником Управления уголовного розыска Сухумского района.

Аджиев рассказал, что спустя два дня после получения сообщения о похищении Мерцхулава, стало известно, что машины, которые были задействованы во время похищения, стоят в гараже в селе Гумиста, где проживают родители одного из подозреваемых по делу о тройном убийстве Эрика Чкадуа, который также числился в списке подозреваемых в похищении.

По словам Аджиева, отца Эрика Чкадуа Юрия попросили открыть гараж, и там была обнаружена иномарка, в салоне которой была военная форма, маски и оружие. На вопрос о том, кому принадлежит машина, Юрий Чкадуа ответил, что, машину пригнал его сын, но чья она, он не знает.

Во втором гараже, который находился недалеко от первого, обнаружили машину Lexus, которая, по оперативным данным, была использована в похищении Мерцхулава. Юрий Чкадуа объяснил, что ключей от гаража у него нет, так как он ему не принадлежит, а был взят на временное пользование его сыном. Между сиденьями машины был обнаружен проблесковый маячок.

В течение недели после оперативных действий стало известно, что обе машины находятся в угоне.

Личные беседы

В ходе заседания была также озвучена расшифровка телефонного разговора между соседом родителей подсудимого Чкадуа Омаром Эзугбая и некими мужчинами по имени Астик Авидзба и Алхас Дзкуя.

В одном из разговоров Эзугбая рассказывает о том, что были вскрыты гаражи, где были обнаружены иномарки и предлагает "сжечь гаражи". Также он объясняет, что не может говорить, так как "кругом стоят". В беседе мужчин говорится, что найденные машины были угнаны и находятся в розыске.