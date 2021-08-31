Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба во вторник 31 августа проверил ход работ по ремонту вышедшего из строя компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Компьютерный томограф в Гудаутском госпитале запустят через несколько дней, заверили министра здравоохранения Абхазии Эдуарда Бутба специалисты, ремонтирующие аппарат. Об этом пишет агентство Апсныпресс.

"По нашему заказу была доставлена и заменена рентгеновская трубка и аппарат был запущен в тестовом режиме. Было проведено проверочное исследование. Томограф заработал", - отметил министр.

Глава Минздрава рассказал, что работы с источником бесперебойного питания аппарата продолжаются, и КТ запустят как только они завершатся.

Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале вышел из строя 21 июля. На заседании Координационного штаба по борьбе с коронавирусом 12 августа премьер-министр Александр Анкваб заявил, что ввиду частых сбоев (аппарат ломался и ранее - прим.) томограф восстановить невозможно и необходимо приобрести новый, который обойдется в 60 миллионов рублей.

Заявление главы правительства Абхазии вызвало в обществе множество споров. Свою позицию в репортаже "Абаза-ТВ" высказали компания-поставщик и участники благотворительного движения "Мы – Вместе", на собранные деньги которого и был приобретен томограф.

20 августа в ходе рабочего совещания глава государства заявил о необходимости отремонтировать компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале и поручил Минздраву в экстренном порядке заключить контракт на приобретение необходимых деталей для ремонта и запуска оборудования.