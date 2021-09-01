Корпорация добра: как работают благотворительные фонды Абхазии

В Абхазии на сегодняшний день действующий сертификат благотворительности выдан только 12 фондам, хотя благотворительных организаций зарегистрировано более сотни.

О том, как устроена система благотворительности в Абхазии, какую помощь они оказывают людям, с какими сложностями сталкиваются и почему нужно регулировать эту сферу, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Благотворительные фонды в Абхазии стали появляться относительно недавно. Однако филантропия, как отмечает психолог Алиса Хорава, никогда не была чужда абхазскому менталитету.

Сегодня в республике представлена дюжина организаций, которые имеют сертификат благотворительности от Министерства юстиции. Хотя, по данным налоговой службы республики, в качестве благотворительных организаций зарегистрированы 115 юридических лиц.

"115 благотворительных организаций зарегистрированы и состоят на учете налоговых органов. Но подтвердить точный статус, благотворительные они или нет, не можем", - отметили в Министерстве по налогам и сборам и добавили, что от налогов освобождаются только те фонды, которые имеют сертификат благотворительности от Минюста.

Все остальные организации, которые просто зарегистрированы как благотворительные, не имеют каких-либо налоговых привилегий, и рассказать, чем они занимаются, в контролирующих органах затрудняются.

Многоликая филантропия

В Абхазии представлены благотворительные фонды разного направления. Помимо помощи больным детям и малоимущим семьям, они занимаются поддержкой общественных инициатив и проектов, развитием абхазского языка и культуры, помогают неблагополучным семьям и даже осужденным.

Мотивы у людей, которые создают фонды, всегда разные. Если одни начинают помогать после того как сами столкнулись с тяжелой жизненной ситуацией, то другие, как отмечает психолог Хорава, делают это, чтобы получить внутреннее удовлетворение или же изменить мир вокруг себя.

"Благотворителем становятся не случайно. Кто-то начинает благодаря каким-то событиям в личной жизни, а кто-то для удовлетворения внутренних потребностей. Обычно играет роль личный опыт или опыт близких, после которого человек считает своим долгом помогать другим. Тот, кто решает заниматься благотворительностью, получает возможность изменить мир вокруг себя, почувствовать внутреннее удовлетворение. Изначально в нас заложен альтруизм. Хотя сегодня альтруистов в чистом виде всего процентов 15", - считает Алиса Хорава.

Если посмотреть историю создания некоторых фондов Абхазии, действительно можно увидеть подтверждение словам психолога. Так, благотворительный фонд "Доброе дело", который помогает людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, был учрежден Энриком Кортава после того, как он потерял 16-летнюю дочь. Ее сердце так и не дождалось помощи.

А вот мотив Вячеслава Филиппова, директора фонда "Рука помощи", который поддерживает осужденных, - изменить мир.

"Помогать своим легко, помогать близким необходимо, а помогать тем, кто причинил осознанно или неосознанно боль людям, - это христианское милосердие, - отмечает Вячеслав Филиппов. - Если мы хотим узнать о народе, то загляните в тюрьму. Это наше зеркало. То есть через какое-то время осужденные вернутся в наше общество. Если мы не начнем с ними работать и как-то им помогать, несмотря на то, что они совершили преступление, где-то оступились и так далее, то через какое-то время, когда они освободятся, с каким сердцем они будут смотреть на наше общество? Главное у нас - профилактика рецидива. Мы работаем в этом направлении. Есть хорошие примеры, есть люди, которые отошли от преступной деятельности и стараются заниматься законным трудом".

"Рынок" благотворительности

Несмотря на то, что в Абхазии организованная филантропия появилась относительно недавно, сама культура благотворительности прижилась и более того, как утверждают представители фондов, получила толчок в сложный период пандемии. Хотя социологические исследования говорят об обратном. Экономист Центра стратегических экономических исследований Илона Мерцхулава отмечает, что за последние годы уровень жизни упал, и вместе с тем люди стали все меньше помогать друг другу.

"Если сравнивать с предыдущим пятилетним исследованием, который мы проводили, конечно, уровень жизни у людей упал. Очень редко, когда люди помогают друг другу, членам своих семей, соседям и так далее. В качестве основных проблем наши респонденты отмечают рост цен, инфляцию и безработицу. И получается, оказывать помощь другим людям стало гораздо сложнее. По моим личным наблюдениям, по аналитическим данным, такие проблемы существуют", - поясняет Мерцхулава.

В то же время, по словам директора КБФ "Ашана" Мактины Джинджолия, население Абхазии активно участвует в сборах средств на лечение тяжелобольных детей.

"Существование уже на протяжении девяти лет фонда "Ашана" говорит о том, что люди голосуют рублем для того, чтобы фонд существовал и творил добрые дела в Абхазии. Если анализировать количество пожертвований в фонд, то из года в год сумма не уменьшается, даже увеличивается. Период пандемии, по нашим наблюдениям, еще больше сплотил людей и дал толчок даже тем людям, которые ранее не участвовали в благотворительности. То есть за пандемию мы увидели новые имена в списках людей, в фонд пришли новые благотворители. Ситуация, которая сложилась во всем мире, пробудила какие-то нотки милосердия в людях. Несмотря на то, что возможности у людей стало меньше, количество благотворителей увеличилось. Это говорит о том, что в таких ситуациях люди более сплоченные", - рассказала Джинджолия.

Соучредитель фонда "Киараз" Камма Гопия признается, что ситуация с пожертвованиями в Абхазии не ухудшилась в последнее время, хотя с пандемией коронавируса ожидали обратное.

"Бизнесмены сильно поддержали нашу организацию, так как они понимали, что они через нас могут помочь людям. На фондах ситуация с пандемией не отразилась. Людям хотелось помочь, и они нашли этот инструмент для помощи. То есть мы были инструментом для помощи. На сегодняшний день те партнеры, которые у нас были, остались. Но в целом видно, что ситуация тяжелая. Мы думали, что с пандемией коронавируса ситуация в сфере благотворительности будет хуже", - отмечает Камма Гопия.

Без финансовой подушки

Несмотря на то, что ситуация на "рынке" благотворительности оценивается довольно-таки положительно, проблемы в этой сфере все-таки существуют. Фонды в Абхазии не имеют никакой поддержки со стороны государства, как, например, это происходит в России. И в случае, если в один момент пожертвования перестанут поступать, то они могут и вовсе прекратить свое существование.

"Со стороны государства должна быть поддержка для развития благотворительных фондов. Например, в России есть президентские гранты. Огромное количество фондов выживают за счет них. Если, например, наши бизнесмены откажутся жертвовать средства, то работа фонда может приостановиться, потому что мы финансово не защищены", - поясняет Камма Гопия.

Другая проблема - отсутствие между фондами взаимодействия для координации действий. По словам соучредителя "Киараза", если в России существуют ассоциации, которые помогают таким организациям взаимодействовать друг с другом и решать социальные проблемы на законодательном уровне, то в Абхазии они отсутствуют.

"В России существуют сообщества, ассоциации благотворительных фондов. Они вносят свои предложения по изменению законов в социальной сфере. У нас, к сожалению, все не так серьезно, чтобы, например, к нашему мнению прислушивались. У фондов "Киараз" и "Ашана", например, были дельные предложения Парламенту. Мы хотели, чтобы бизнесменам, которые участвуют в благотворительности, сделали налоговые послабления. Но это предложение не было рассмотрено", - отмечает Гопия.

Регулирование благотворительности

Сегодня в Абхазии деятельность благотворительных организаций регулируется законом "О благотворительной деятельности в Республике Абхазия". Но, как отмечают сами участники этой сферы, участия государства в их жизни недостаточно. Сертификат, который выдается Министерством юстиции, служит только основанием для освобождения благотворительных организаций от налогов, сборов и иных государственных платежей, а также предоставления иных льгот и привилегий. При этом следует сказать, что сертификация производится на основании анализа учредительных документов, заключения налоговой инспекции и анализа деятельности организации.

Одно из условий закона - прозрачность. Однако стремление к прозрачности - это скорее инициатива самих благотворительных организаций, а не требование ревизионных органов страны. Представители крупных фондов отмечают, что в республике необходимо более тщательно регулировать работу благотворительных организаций.

"Количество благотворительных организаций и инициативных групп увеличивается, а качество, к сожалению, не улучшается. Поэтому на сегодняшний день нужно делать акцент именно на качестве. Благотворительностью нужно заниматься грамотно. Люди, которые решили посвятить свою жизнь этому делу, должны научиться строить работу правильно, самое главное - научиться отчитываться перед теми людьми, которые перечисляют им деньги. Три кита, на которых держится организация - прозрачность, отчетность и открытость. Если этого не будет, то и доверия к организации не будет. Это будет фонд однодневка. Потом люди уже начнут задавать вопросы, на которые у организации, скорее всего, ответов не будет. Поэтому хочется, чтобы деятельность как-то контролировалась, чтобы все средства, которые поступают от милосердных людей, шли по назначению", - считает директор "Ашаны" Мактина Джинджолия.

По ее мнению, контроль со стороны госорганов "отфильтрует организации, которые могут работать недобросовестно".

"Контроль может быть либо на государственном уровне, либо при Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии. Должен быть какой-то контролирующий орган, например, при Министерстве юстиции, которое выдает сертификаты благотворительности", - отмечает она.

Соучредитель "Киараза" считает, что контролирующей стороной сферы благотворительности должно выступать государство.

"Я более чем уверена, что есть необходимость регулировать сферу благотворительности в Абхазии. Дело даже не в том, что фонды недобросовестно выполняют свою работу. Это необходимо для того, чтобы благотворительность в нашей стране вышла на новый уровень, чтобы эта сфера совершенствовалась. Если мы посмотрим на опыт нашего соседа, России, то можно увидеть, как грамотно устроена благотворительность с юридической точки зрения. Там на высоком уровне обсуждаются нормативные акты, жестко регулируется деятельность фондов. Это касается и отчетности благотворительных фондов, и формата их работы. В этом плане у нас в Абхазии эта сфера слабо регулируется. Как мне кажется, отсутствие регулирования не развивает сферу благотворительности. Благодаря контролю со стороны государства существование недобросовестных фондов будет невозможным. На самом деле, это все очень серьезно. Благотворительность в Абхазии пока на пути становления", - добавила Камма Гопия.

Согласно закону "О благотворительной деятельности", контроль за выполнением уставной деятельности участников благотворительной деятельности осуществляется контрольными органами организации, налоговыми органами, органами, осуществляющими регистрацию благотворительных организаций, сертификационными комиссиями.

Благотворительные организации ведут статистическую и бухгалтерскую отчетность. В случае использования средств благотворительной организацией не по назначению, указанные суммы взыскиваются в установленном порядке в доход бюджета.

В Министерстве юстиции пояснили, что сертификационная комиссия, созданная по месту регистрации благотворительной организации, по итогам года анализирует работу фондов. Если их деятельность не отвечает условиям благотворительности, то фонд могут лишить сертификата. В Абхазии же пока таких прецедентов не было.

Также по закону в случае совершения действий, выходящих за пределы целей и задач, определенных уставом, руководящему органу благотворительной организации может быть вынесено письменное предупреждение органами юстиции и прокурором.