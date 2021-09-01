Более 300 заявлений о компенсациях поступило от жителей Гудаутского района

В начале и в конце июля на Абхазию обрушились сильный ливень и ураган, в результате которых пострадали жилые дома, инфраструктура и частная собственность жителей нескольких районов страны.

СУХУМ, 1 сен – Sputnik, Бадри Есиава. После урагана и наводнения от жителей Гудаутского района поступило более 300 заявлений о компенсациях, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы администрации района Вианор Тания.

Как уточнил Тания, от наводнения пострадали 248 человек, более 50 крыш снесло ураганом, и два дома сгорели от удара молнии.

"Наводнение нанесло очень большой ущерб. К нам с заявлениями о компенсации обратились 248 человек. Вода испортила практически все, что стояло на первых этажах. Составили все документы, акты, описи и отправили в Кабинет министров. Эти заявления будут рассматриваться комиссией по чрезвычайным ситуациям", - уточнил он.

Ураган обрушился на несколько районов Абхазии 4 июля. В результате стихийного бедствия пострадало более 50 крыш жилых домов в Гудаутском районе, от удара молний дотла сгорели два дома в селах Агараки и Блабырхуа.

Общая сумма ущерба от наводнения и урагана в районной администрации не высчитывалась, так как этим занимаются профильные структуры.

По словам Тания, при ударе молнии по домам жертв не было. Руководство районной администрации оказало первичную помощь пострадавшим семьям в размере 150 тысяч рублей, и 50 тысяч рублей выделила дирекция Рицинского реликтового национального парка.

"Эти семьи сейчас живут у родственников и постепенно начали восстанавливать свои дома. На каком этапе работы, пока сказать не могу. Финансовую помощь им оказали на прошлой неделе. Из-за сильного ветра также снесло кровлю дома инвалида войны в селе Приморское. Ему тоже администрация и Рицинский парк выделили 200 тысяч рублей", - отметил Тания.

После наводнения 27 июля сильно загрязнились реки, протекающие в черте города, сказал Тания и добавил, что их необходимо очистить. Администрация района обратилась в письме к руководству страны с просьбой оказать в этом помощь.

В нескольких селах района в результате стихии снесло мосты. Жители сел пока пользуются объездными путями. Восстанавливать их планируют за счет средств районного бюджета. Сметные расчеты пока на стадии формирования.