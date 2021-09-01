Учебный год начался в Абхазии 1 сентября 

В 2021 году в первый класс пошли 2056 детей, всего по республике 28 тысяч учеников и четыре тысячи учителей.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Учебный год начался в школах Абхазии 1 сентября.

По всей республике 1 сентября открыли свои двери 155 школ, включая две частные.

Как рассказала на радио Sputnik первый заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия, в 2021 году в первый класс пошли 2056 детей. Однако это неокончательная цифра, заявления будут приниматься до 15 сентября. Всего по республике 28 тысяч учеников и четыре тысячи учителей.

Занятия в отличие от предыдущего учебного года будут проходить ежедневно. Однако учебный процесс в этом году будет организован "при строгом соблюдении правил безопасности в условиях угрозы распространения коронавируса".

Если помещение класса позволяет, детей будут рассаживать в шахматном порядке. Учителям рекомендовали проводить занятия в масках, а также использовать антисептики.

Ранее главный санврач республики Людмила Скорик заявила, что в школах должны быть соблюдены требования противоэпидемического режима, все педагоги должны быть вакцинированы.

Министерство просвещения и языковой политики также не рекомендует проводить общешкольные торжественные линейки. Исключение составило только 1 сентября. Линейку разрешили провести первому классу.

Министерство просвещения обещает контролировать ход учебного процесса и оперативно реагировать на изменения. В случае если в классе будет выявлен заболевший, то класс будет полностью закрыт.

О начале образовательного процесса в этом году стало известно за неделю до 1 сентября, об этом объявил на брифинге министр просвещения и языковой политики Инал Габлия.

Учебный процесс в прошлом году начался 1 сентября, однако он прерывался несколько раз из-за эпидемиологической ситуации в республике.