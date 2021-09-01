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Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 380

© Sputnik / Павел Кононов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1490)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 111 человек из 454 протестированных в Абхазии. 

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 380, сообщает оперштаб по защите населения от коронавирусной инфекции. 

В Гудаутской больнице скончалась женщина 66 лет. В российском военном госпитале в Сухуме скончался пациент 1953 года рождения.

В Гудаутском госпитале находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 18, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 74 пациента, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 25199 человек. Выздоровели 21165 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1490)

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