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Турист из Самары ранил двух человек в гостинице в Пицунде

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Мужчина скрылся с места преступления, но был задержан сотрудниками Пицундского отдела милиции по горячим следам.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Житель Самары Александр Совинкин, отдыхавший в отеле "Сэр Рэмбо" в Пицунде, нанес ножевые ранения постоялице и хозяину Фазлабею Пкин, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, мужчина в состоянии алкогольного опьянения беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы множество колото-резаных ран в область шеи и рук. После чего завязалась драка, в которой Совинкин также ранил отдыхающую из Новосибирска и скрылся с места преступления. 

Мужчину задержали по горячим следам сотрудники Пицундского отдела милиции во дворе соседнего гостевого дома. Орудие преступления, нож, было изъято на месте происшествия.

Материал по делу собран отделом УВД по Гагрскому району и переслан в прокуратуру для принятия процессуального решения.

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