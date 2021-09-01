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Глава Минздрава посетил мобильный госпиталь в Сухуме

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Мобильный госпиталь Министерства обороны России приехал в Абхазию для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ночь на 18 августа.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил мобильный многопрофильный госпиталь Минобороны России, развернутый на территории пансионата "Айтар" в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он совместно с замминистра обороны Абхазии Нодаром Авидзба и начальником госпиталя Абдулмеджидом Магомедовым обсудили ряд рабочих вопросов.

"Никаких сбоев нет. Пациентам своевременно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Нет проблем с питанием и размещением наших медиков, вода подаётся постоянно", - отметил Магомедов.

Он рассказал, что обстановка сложная, но контролируемая. По его словам, на 1 сентября в госпитале 78 пациентов, из них 10 – в тяжелом состоянии, каждый день госпиталь принимает в среднем по 9 -10 человек.

"Состояние здоровья больных в основном среднее, есть и тяжелые, есть и с легким течением заболевания. Всего за время работы стационарное лечение прошли 48 пациентов", - сказал Магомедов.

Эдурад Бутба в свою очередь добавил, что ведомство плотно взаимодействуем с госпиталем по всем организационным вопросам.

Министр посетил "красную зону", узнал о состоянии здоровья пациентов с коронавирусной инфекцией. По итогам Бутба поблагодарил коллектив мобильного госпиталя за неоценимую помощь в лечении пациентов с COVID-19.

 

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