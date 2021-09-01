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Врачи рассказали о состоянии пострадавших от рук туриста в Пицунде

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Житель Самары Александр Совинкин, отдыхавший в отеле "Сэр Рэмбо" в Пицунде, нанес ножевые ранения постоялице и хозяину Фазлабею Пкин.

СУХУМ, 1 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ничего не угрожает жизни пострадавших от рук туриста Александра Совинкина, сообщили Sputnik в Гагрской районной больнице.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Турист из Самары ранил двух человек в гостинице в Пицунде

Медицинские работники оказали необходимую помощь получившим ранения во время нападения, в тот же день хозяин гостиницы "Сэр Рэмбо" и туристка из Новосибирска были отпущены домой, добавили в лечебном учреждении.

1 сентября пресс-служба министерства внутренних дел Абхазии сообщила, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения беспричинно нанес ножом 53-летнему хозяину гостиницы "Сэр Рэмбо" множество колото-резаных ран в область шеи и рук.

После чего завязалась драка, в которой Совинкин также ранил отдыхающую из Новосибирска и скрылся с места преступления. Мужчину задержали по горячим следам сотрудники Пицундского отдела милиции во дворе соседнего гостевого дома. Орудие преступления, нож, было изъято на месте происшествия.

Материал по делу собран отделом УВД по Гагрскому району и переслан в прокуратуру для принятия процессуального решения.

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