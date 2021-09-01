Количество новых случаев COVID-19 в Абхазии составило 125

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 25324 человека. Зарегистрировано 380 летальных случаев. Выздоровели 21380 человек.

СУХУМ, 1 сен - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 125 человек из 562 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 64 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 17, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья.