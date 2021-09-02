Замглавврача Гудаутского COVID-госпиталя оценила ситуацию в медучреждении

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 25324. Из них 21380 человек выздоровели и 380 умерли.

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. С открытием российского госпиталя работать стало легче, количество больных уменьшилось, сказала в интервью радио Sputnik заместитель главного врача Гудаутского госпиталя Ангелина Отырба.

"Основная госпитализация идет в их госпиталь, к нам госпитализируют в основном пациентов Гудаутского района. Пользуясь такой передышкой, мы стараемся провести генеральную уборку отделений нашей больницы, потому что нагрузка на учреждение была большая. Нам необходима генеральная уборка и обработка всей нашей территории", – отметила она.

До приезда российского мобильного госпиталя, в пик заболевания в Гудаутский COVID-госпиталь поступало до 25 человек в сутки, сейчас такого большого количества нет, говорит Отырба.

"Медицинский персонал продолжает к нам приезжать, потому что все люди устали работать. Без помощи медработников из других районов республики нам трудно справиться, помощь нам нужна, и она продолжает поступать", - сообщила заместитель главврача.

Говоря о летальных случаях в госпитале, Отырба заметила, что у некоторых людей коронавирус протекает очень тяжело и не поддается лечению.

"Среди вновь прибывших пациентов летальность не столь высокая, больные, которые уходят из жизни в основном это люди, находящиеся у нас длительное время. Болезнь продолжает протекать очень тяжело, иногда не поддается лечению, чаще проявляется у больных с осложнениями", - сказала она.

Среди людей, которые скончались от коронавируса, есть и те, кто до заболевания был относительно здоров, продолжила Ангелина Отырба.

"Поэтому предсказать, как будет протекать у того или иного пациента, трудно, а то, что тяжесть заболевания и летальность помолодели, да, мы это отмечаем", - отметила замглавврача.

По последним данным, в Гудаутском госпитале находятся на стационарном лечении находятся на стационарном лечении 64 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 17, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья.