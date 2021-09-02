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Закладчика метадона задержали в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Общая масса изъятого у закладчика метадона составил порядка 16 грамм. Расследование проводит следственное управление МВД Абхазии.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали в Сухуме Карима Саидова, 1999 года рождения, по подозрению в распространении наркотических средств путем так называемых "тайных закладок". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Мужчина временно проживает в столице. При личном досмотре у него изъяли 12 свертков со светлым веществом. Еще два свертка с тем же веществом нашли в указанных Саидовым местах.

По месте месту временного проживания задержанного, в сумке с личными вещами, обнаружены и изъяты еще 26 свертков.

Согласно проведенной экспертизе, изъятым веществом оказался метадон.

Как рассказал Саидов, фотографии с места "тайной закладки" он отправлял так называемому "диспетчеру" и за каждую реализованный адрес получал вознаграждение в размере 600 рублей. 

Общая масса изъятого у Карима Саидова метадона составил порядка 16 грамм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотического средства в особо крупном размере.

Расследование проводит следственное управление МВД Республики Абхазия.

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