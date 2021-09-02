Команда Абхазии выполнила транспортировку "пострадавшего" на "Эльбрусском кольце"

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Команда Абхазии преодолела очередной участок маршрута и провела транспортировку условного пострадавшего на международном этапе "Эльбрусского кольца", об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В Кабардино-Балкарской республике в десятый соревновательный день альпинисты России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии в полном составе с оружием и снаряжением совершили дневной переход по несложным ледовым и осыпным склонам маршрута перевал Хотютау (высота 3549 метров) – ледник Азау Большой (высота 3334 метров) – ледовое озеро (3264 метров) – ледник Азау Малый – п. Терскол (высота 2462 метров).

На комбинированном склоне каждое подразделение с использованием подручного альпинистского снаряжения готовило одного из участников к транспортировке и транспортировало его по участку протяженностью два километра, крутизна склонов не менее 30 градусов.

Военнослужащие семи государств выполнили транспортировку условного пострадавшего на Эльбрусском кольце © Foto / пресс-служба ЮВО

Военнослужащие семи государств выполнили транспортировку условного пострадавшего на Эльбрусском кольце © Foto / пресс-служба ЮВО 1 / 2 © Foto / пресс-служба ЮВО Военнослужащие семи государств выполнили транспортировку условного пострадавшего на Эльбрусском кольце

Всего в международных соревнованиях "Эльбрусское кольцо" принимают участие более 90 военнослужащих в составе девяти команд военных альпинистов из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии.

Военнослужащие Армении и Южной Осетии выполнят только некоторые специальные задачи конкурса вне зачета.