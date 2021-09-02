Нанба назвал число госслужащих, сдавших декларации в налоговую

Согласно закону, декларанты должны были сдать информацию в Министерство по налогам и сборам до 1 августа.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. К 31 августа декларации заполнили 1438 декларантов, заявил на пресс-конференции на Абхазском телевидении министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба.

"Речь идет о количестве декларантов. Каждый декларант должен заполнить декларацию как за себя, так за членов своей семьи", - отметил он.

Нанба сказал, что все 35 депутатов Парламента Абхазии декларации сдали.

"Из 400 с лишним организаций, декларации представили 128", - проинформировал он.

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля.

Согласно этому закону, должностными лицами признаются госслужащие, которые выполняют организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и контрольно-надзорные функций. Именно эти категорий обязаны сдавать декларации о своих доходах, расходах, об имуществе.

До 1 августа должностные лица и депутаты должны были сдать информацию в Министерство по налогам и сборам. Чиновник, который не подал декларацию или предоставил недостоверную информацию, согласно закону, может быть уволен и привлечен к ответственности.