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Нанба назвал число госслужащих, сдавших декларации в налоговую

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Согласно закону, декларанты должны были сдать информацию в Министерство по налогам и сборам до 1 августа.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. К 31 августа декларации заполнили 1438 декларантов, заявил на пресс-конференции на Абхазском телевидении министр по налогам и сборам Абхазии Джансух Нанба.

"Речь идет о количестве декларантов. Каждый декларант должен заполнить декларацию как за себя, так за членов своей семьи", - отметил он.

Нанба сказал, что все 35 депутатов Парламента Абхазии декларации сдали.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Из 400 с лишним организаций, декларации представили 128", - проинформировал он.

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля. 
Согласно этому закону, должностными лицами признаются госслужащие, которые выполняют организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и контрольно-надзорные функций. Именно эти категорий обязаны сдавать декларации о своих доходах, расходах, об имуществе.

До 1 августа должностные лица и депутаты должны были сдать информацию в Министерство по налогам и сборам. Чиновник, который не подал декларацию или предоставил недостоверную информацию, согласно закону, может быть уволен и привлечен к ответственности. 

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