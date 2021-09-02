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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 3 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (183)
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В пятницу погоду на территории Черноморского побережья Абхазии будет формировать относительно холодные массы воздуха с северо-запада.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. В пятницу 3 сентября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь с грозой, местами возможен град, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное, будет повышаться.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С,  днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 3-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90 %.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (183)

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