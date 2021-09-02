Антикоррупционное управление, или Как в Абхазии исполняют закон о декларировании

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля.

О том, как исполняется закон, сколько госслужащих и депутатов заполнили декларации, какая работа проводится и что планируется в дальнейшем, на пресс-конференции на Абхазском телевидении рассказал министр по налогам и сборам Джансух Нанба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Сколько деклараций заполнено

До 1 августа должностные лица и депутаты должны были сдать декларации в Министерство по налогам и сборам. Чиновник, который не подал декларацию или предоставил недостоверную информацию, согласно закону, может быть уволен и привлечен к ответственности.

Глава Министерства по налогам и сборам сообщил, что, согласно закону, 31 августа закончился срок предоставления информации от декларантов, технический доступ на сайт МНС закрыт, поэтому добавить какие-то данные в электронную базу уже нельзя.

Джансух Нанба рассказал, что всего декларацию сдали 1438 декларантов.

"Речь идет о количестве декларантов. Каждый декларант должен заполнить декларацию как за себя, так и за членов своей семьи", - отметил он.

Декларации заполнили 128 организаций, тогда как их количество гораздо больше, подчеркнул Нанба – 411 бюджетных организаций и около 140 унитарных предприятий, которые не относятся к бюджетной сфере, но при этом должны сдавать декларацию.

Министр по налогам и сборам рассказал и о сложностях, с которыми пришлось столкнуться. Он напомнил, что закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" в окончательном чтении был принят в июне.

"Наши полномочия заставили нас оперативно принимать те или иные решения в части исполнения. Было очень сложно технически, потому что, откровенно говоря, никто не был готов к исполнению данного закона, но, на мой взгляд, на данном этапе Министерство по налогам и сборам справилось с поставленной задачей. Могу охарактеризовать работу уполномоченных сотрудников как высококвалифицированную", - заявил Нанба.

Он сообщил, что все 35 депутатов Парламента Абхазии заполнили декларации. На данный момент, поданные декларации госслужащих и депутатов анализируются. На вопрос о том, не идет ли вразрез закон о декларировании, по которому данные об имуществе должны быть опубликованы на сайте Кабинета министров и опубликованы в газете, с законом "О защите персональных данных", Джансух Нанба сказал, что МНС обратилось к спикеру Парламента с тем, чтобы депутаты дали толкование по этому вопросу.

"Вопрос касается именно перечня, опубликованного на сайте. Дабы не нарушить закон, мы обратились и надеемся, что получим какую-то официальную позицию законодательного органа. Это очень тонкий вопрос, у юристов мнения расходятся. Если нам будут даны пояснения или озвучена позиция законодателей, то мы будем строго соответствовать тому, что до нас доведут. Вопрос касается статьи восьмой, там противоречие в части второй и третьей, часть вторая гласит, что декларация должна быть опубликована на сайте МНС, других органов и размещена в газетах. Часть третья уточняет и дает исчерпывающий перечень информации, который должен быть опубликован на сайте", - сказал он.

Исходя из того, что контролирующим органам необходим весь объем информации о декларациях, нужно создать общую электронную базу, которая будет содержать все данные из декларации, но она будет доступна только соответствующим правоохранительным или уполномоченным органам, считает министр.

"Мы уже провели соответствующие консультации с IT-специалистами, нам предложено несколько вариантов технического решения этого вопроса, приблизительно озвучена смета расходов. Сейчас как раз идет период формирования бюджетных смет, уже закладываем эту сумму на будущий год", - говорит глава Министерства по налогам и сборам.

На вопрос о том, обращались ли правоохранительные органы для детализированной информации поданных деклараций, Джансух Нанба сказал, что было одно такое обращение.

"Было обращение на одного декларанта, соответственно, мы ответили. Они понимают, что базу требовать у нас не могут, потому что закон в действующей редакции не обязывает налоговую службу формировать электронную базу данных всех деклараций. Мы, понимая важность вопроса и значение закона, идем по этому пути – формирования электронной базы", - сказал он.

В заполненных декларациях, которые доступны всем желающим, отсутствуют данные о номерах расчетных счетов, адреса объектов недвижимости и земельных участков, а также информация об участии должностных лиц в тех или иных коммерческих организациях.

"Работа должна вестись систематическая, то есть мы не можем выдернуть одного декларанта и остановиться только на нем. Мы должны обработать весь объем информации, полученной на данном этапе, отсортировать и выявить тех декларантов, которые вызывают какие-то вопросы. Уверен, что часть из вопросов в установленном порядке будут нам объяснены и подтверждены соответствующими документы", - отметил министр по налогам и сборам.

Антикоррупционное управление

Джансух Нанба сообщил, что в Министерстве по налогам и сборам планируется открыть отдельное управление, деятельность которого будет направлена на исполнение закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами".

"Отбор на это управление будет проходить на конкурсной основе, мы будем объявлять конкурс, привлекать людей, беседовать с ними. На данном этапе мы занимаемся, так скажем, правовой оболочкой всего этого процесса. Я поставил задачу разработать соответствующее положение, в котором четко будут определены права, обязанности тех должностных лиц, которые будут работать в этом управлении", - сказал он.

Пока идет формирование базы, идет работа по организации системы, которая должна эффективно исполнять закон.

"Давайте будет откровенны друг с другом, мы, как государство, были готовы к идеальному и эффективному исполнению закона с самого начала с технической стороны, с правовой, с какой угодно? Мне кажется, что мы были не совсем готовы, но, слава богу, закон принят, и будем стараться, чтобы исполнение данного закона не носило формального характера, чтобы был результат", - подчеркнул Джансух Нанба.

Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля. Согласно этому закону, должностными лицами признаются госслужащие, которые выполняют организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и контрольно-надзорные функций. Именно эти категорий обязаны сдавать декларации о своих доходах, расходах, об имуществе.