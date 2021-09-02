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Движение на автотрассе Псоу - Ингур перекрыли упавшие деревья

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сильный дождь и ветер стали причиной падения деревьев на участке дороги между селами Адзюбжа и Кындыг.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Несколько деревьев упало на участок автотрассы Псоу – Ингур между селами Адзюбжа и Кындыг Очамчырского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Движение по автотрассе было временно приостановлено.

Сотрудники пожарно-спасательной части Очамчыры при поддержке районного ГАИ и предприятия коммунального хозяйства распилили деревья и расчистили завал.

 

Движение автотранспорта на данном участке восстановлено в полном объеме.

В четверг 2 сентября огромный кипарис перекрыл движение на трассе, связывающей центр Сочи с аэропортом и пограничным переходом с Абхазией.

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