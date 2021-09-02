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Союз журналистов Абхазии стал партнером медиаклуба "Формат-А3"

© Sputnik / Михаил Маркив
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Реализация совместных проектов международного медиаклуба "Формат-А3" и Союза журналистов Абхазии начнется уже в сентябре текущего года.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Союз журналистов Абхазии стал партнером международного медиаклуба "Формат-А3", об этом сообщается на сайте организации.

© Sputnik / Сария Кварацхелия
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Медиаклуб был создан журналистами "Комсомольской правды" и ВГТРК в июле 2009 года.

С 2010 года "Формат-А3" проводил серию интеллектуальных встреч в Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишиневе и Минске. После того как Союз журналистов Абхазии стал партнером клуба, встречи будут проводиться и в республике.

"Работа медиаклуба направлена на улучшение взаимопонимания в профессиональном журналистском сообществе. Важен обмен объективной информацией о событиях, происходящих на постсоветском пространстве, в целом в мире. Проект даст возможность абхазским журналистам встретиться с представителями российской интеллектуальной элиты, задать спикерам напрямую самые острые вопросы о событиях в России, Абхазии и в мире в целом, обменяться мнениями по широкому кругу вопросов", - говорится в сообщении. 

В качестве экспертов, готовы посетит Абхазию известные журналисты, писатели, политологи, экономисты, деятели культуры и искусства.

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