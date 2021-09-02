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Стало известно, когда в Абхазском госуниверситете начнется учеба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В этом году документы в Абхазский государственный университет подали 689 абитуриентов, из них к зачислению представлены 588 человек.

СУХУМ, 2  сен - Sputnik. Занятия у студентов первых курсов Абхазского государственного университета начнутся 6 сентября, у остальных курсов - 15 сентября. Об этом сообщается на сайте университета. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Завершились вступительные испытания в Абхазский госуниверситет

В четверг состоялось очередное заседание ректората АГУ. В рамках заседания также обсуждались результаты приемных экзаменов.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Абхазии будет усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Отмечается, что студенты и преподаватели должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования: ношение масок, обработка рук дезинфицирующими средствами и соблюдение социальной дистанции.

Помещения и прилегающая к АГУ территория несколько дней назад была продезинфицирована специалистами подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в республику для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

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