Бжания провел встречу с делегацией Минэнерго и Минэкономразвития России

В Абхазию с рабочим визитом в четверг 2 сентября прибыла делегация Минэнерго и Минэкономразвития России.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с замминистра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и замминистра энергетики Евгением Грабчаком. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Бжания поблагодарил руководство России за поддержку и помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что уже во второй раз в Сухуме разворачивается многопрофильный военный госпиталь, до этого приезжали бригады российских медиков для помощи абхазским коллегам.

Президент отметил, что, несмотря на то, что республика уже дважды получала из России вакцину от COVID-19, этот вопрос все еще остро стоит.

"В Администрации Президента России и в Минздраве знают об этой проблеме, и если вы поддержите нас в вопросе получения очередной партии вакцины в сентябре, мы будем вам признательны", - сказал глава государства.

Бжания затронул и тему последствий недавних стихийных бедствий, обрушившихся на Абхазию.

"В этом году у нас, как никогда, прошло несколько масштабных стихийных бедствий. Мы завершаем работу по подсчету ущерба, нанесенного стихией. По предварительным данным, это существенная сумма для Абхазии. Мы были бы признательны российской стороне за посильную помощь", - сказал Аслан Бжания.

Как отмечает пресс-служба главы государства, стороны обсуждали ряд других проблем: развитие дорожной инфраструктуры; электроэнергетика; водоснабжение и канализация; восстановление и введение в эксплуатацию аэропорта; железная дорога; морское сообщение; утилизация твердых бытовых отходов; восстановление отдельных памятников христианской культуры; вопросы, связанные с налоговой сферой; режим работы на государственной границе.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач отметил, что российская сторона подтверждает свою заинтересованность и готовность постепенно наращивать, расширять и укреплять абхазо-российские отношения.

Он рассказал, что по дороге в Сухум делегации посетила некоторые объекты.

"Какие-то из них действительно вызывают радость и гордость за то, что в рамках предыдущей работы удалось усилить объекты культурного наследия и энергетической отрасли республики. Понятно, что есть над чем работать дальше и что эти объекты в первоочередном порядке попадут в наши следующие программы, либо будут дофинансированы в ходе выполнения тех программ, которые у нас еще продолжают реализовываться", - добавил Вольвач.

Он подчеркнул, что товарооборот между нашими странами за первое полугодие, по данным российской таможни, составил более 143 миллионов долларов, что на 43% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Делегация представителей Минэкономразвития и Минэнерго России в последний раз была в Абхазии с визитом в апреле этого года и проверила ход ремонтных работ, финансируемых за счет Инвестпрограммы.