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Четыре пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 93 человек из 323 протестированных в Абхазии.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Четыре пациента с COVID-19 скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

В Гудаутской больнице скончались два пациента - мужчина 72 лет и женщина 69 лет. В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 81 года и женщина 84 лет.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 пациента, в тяжелом состоянии 16 человека, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 16, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 70 пациентов, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 25417 человек. Зарегистрировано 384 летальных случая. Выздоровели 21399 человек.

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