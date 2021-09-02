Абхазия и Россия разработают программу социально-экономического развития республики

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Программа социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 разрабатывается Кабмином республики и Минэкономразвития России, заявил на встрече с российской делегацией президент Аслан Бжания. Об этом пишет агентство Апсныпресс.

Он напомнил, что в ноябре 2014 года президентами Абхазии и России был подписан договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Президент подчеркнул, что в рамках этого договора необходимо создать единую территорию социально-экономического развития.

"Возможности нашей экономики вам известны, и нам без поддержки России и инвестиций в инфраструктуру не обойтись. Нам необходима совместно выработанная программа социально-эконмического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. Проект программы разрабатывается и в Кабинете министров Абхазии, и в Минэкономразвития России. Мы получили одну редакцию и работаем над ней", - уточнил Бжания.

Глава государства поблагодарил представителей делегации Минэкономразвития и Минэнерго России за помощь Абхазии, однако отметил, что достичь существенных изменении в экономике пока не удалось.

"У нас достаточно высокий уровень безработицы, низкая относительно субъектов Российской Федерации заработная плата и т.д. Эту ситуацию надо выравнивать", - сказал Бжания.

Президент перечислил направления, которые предполагается включить в программу социально-экономического развития Абхазии: развитие дорожной инфраструктуры; электроэнергетика; водоснабжение и канализация; восстановление и введение в эксплуатацию аэропорта; железная дорога; морское сообщение; утилизация твердых бытовых отходов; восстановление отдельных памятников христианской культуры; вопросы, связанные с налоговой сферой; режим работы на государственной границе.

В Абхазию с рабочим визитом в четверг 2 сентября прибыла делегация Минэнерго и Минэкономразвития России.