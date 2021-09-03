Перевалили за пять сотен: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за август

Согласно данным МВД Абхазии, в августе 2021 года сотрудники Госавтоинспекции выписали 8370 протоколов за различные нарушения ПДД, что на 11% больше показателей июля.

На дорогах Абхазии установлен очередной антирекорд по количеству выписанных штрафов за езду в нетрезвом состоянии. Преодолены показатели марта этого года, когда за езду подшофе санкциям подверглись 395 автолюбителей. В августе эти цифры достигли 528.

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Среди 528 нетрезвых водителей транспортных средств в августе оказался один 17-летний "лихач" в состоянии опьянения. Это уже четвертый месяц подряд, когда в нашу статистику попадают несовершеннолетние подростки, у которых не только пока нет водительского удостоверения, но они еще умудряются садиться за руль "навеселе".

Список оштрафованных в августе также пополнили четыре представительницы прекрасной половины человечества, две из которых были гостьями страны и еще две жительницами Абхазии.

© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за август

Лидирующую позицию по выписанным протоколам на местах по-прежнему занимает Гагра и ее район. В минувшем месяце "письмо счастья" там вручили 158 нетрезвым автовладельцам, что на 42 протокола больше показателей июля.

Столица Абхазии спустилась со второй на третью строчку, уступив Очамчыре с ее 108 автолюбителями, взявшимися за "баранку" после принятия "горячительных" напитков. Гудаута тоже не смогла в этот раз удержать позиции и не вошла в тройку "призеров".

Меньше всего штрафов инспекторы в августе выписали в Галском районе – всего четыре, что позволяет замыкать наш список. Пунктом выше оказался Ткуарчал с десятью подвыпившими автолюбителями.

© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за август

В возрастной категории нарушителей также есть некоторые изменения. "Золото" в августе досталось водителям от 30 до 35 лет, которые "обогнали" лидеров июля – водителей в возрасте от 35 до 40 лет. Разница между ними в прошедшем месяце составила семь протоколов.

"Бронза" ушла к нетрезвым автолюбителям в возрасте от 25 до 30 лет, которых в августе было 79. Представители старшего поколения, которые от 50 и больше лет с отставанием в один штраф заняли четвертую строчку нашей "пьяной" статистики.

Самому старшему из общего количества нарушителей в состоянии опьянения на дорогах Абхазии в августе было 69 лет. Он на шесть лет "моложе" своего июльского "предшественника".

© Sputnik / Леон Гуния "Пьяная" статистика за август

Больше всего протоколов заполнили сотрудники Госавтоинспекции Абхазии 25 августа – 24 штрафа. Меньше всего санкций они применили 2,7 и 9 августа – по девять штрафов. Не очень удачно отметили День признания независимости Абхазии 17 автовладельцев.