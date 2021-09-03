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Более полумиллиона рублей выделят на ремонт поврежденных стихией мостов в Гудауте

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В июле сильный ливень обрушился на несколько районов Абхазии и местами стал причиной сильных наводнений.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Бадри Есиава. На ремонт поврежденных в результате стихии двух мостов в селе Куланырхуа и одного в Звандрипше из бюджета администрации Гудаутского района выделят более полумиллиона рублей, рассказал корреспонденту Sputnik главный архитектор районной администрации Адгур Тарба.

"Пока расчеты не готовы, но мы предполагаем, что на восстановительные работы этих мостов понадобится от 600 до 700 тысяч рублей. Планируем как-то уложиться в эти цифры. Если этого сделать не удастся, то будем обращаться в Правительство и к "Абхазберегозащите", - отметил он.

Тарба уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте, а о восстановительных работах. Сметные расчеты по этому объему задач будут готовы на следующей неделе.   

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© Foto / МЧС РФ
Более 300 заявлений о компенсациях поступило от жителей Гудаутского района

Главный архитектор района уверен, что эти работы необходимо провести до начала сезона дождей, иначе мосты может смыть и их придется возводить заново. Восстановлением этих инфраструктурных объектов будет заниматься МУП "Гудаутская ремонтно-строительная организация".

В начале и в конце июля на Абхазию обрушились сильный ливень и ураган, в результате которых пострадали жилые дома, инфраструктура и частная собственность жителей нескольких районов страны.

После урагана и наводнения от жителей Гудаутского района в местную администрацию поступило более 300 заявлений о компенсация. От наводнения пострадали 248 человек, более 50 крыш снесло ураганом, и два дома сгорели от удара молнии.

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