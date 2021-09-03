Аслан Бжания встретился с делегацией из Архангельской области

Рабочий визит делегации из Архангельской области в Республику Абхазия начался в пятницу 3 сентября.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области Ваге Петросяном и представителями делегации 3 сентября.

Приветствуя гостей, глава Абхазии отметил, что для республики важное значение имеет взаимоотношение с субъектами России.

"Признание Российской Федерацией Абхазии – это исторический шаг, который позволил всем гражданам республики развиваться дальше, и мы пытаемся эти отношения наполнить еще большим содержанием, в этом плане нам есть, куда двигаться. Ваш приезд я расцениваю как вклад в эту большую работу", - сказал он.

Президент признался, что испытывает личную симпатию к жителям Архангельской области, так как его тетя была родом из этих краев.

Ваге Петросян поблагодарил главу государства за теплый прием и рассказал, что цель визита делегации - расширение сотрудничества с Абхазией в различных областях и определение новых путей взаимодействия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Абхазии Аслан Бжания с первым заместителем губернатора Архангельской области Ваге Петросяном

Он напомнил, что Сухум и Архангельск стали городами побратимами в 2011 году, а в 2014 году было подписано соглашение о сотрудничестве Северного арктического федерального университета и Абхазского государственного университета.

"Международные связи между Архангельской областью и Абхазией активно развиваются, мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества. Предприниматели Архангельска интересуются прямыми поставками абхазского производства. У нас огромная перспектива развития двусторонней туристической сферы. Абхазия привлекает северян морем, солнцем, теплом. Мы заинтересованы в том, чтобы организовать для жителей Архангельска отдых и лечение в санаториях республики", - сказал глава делегации и добавил, что руководство области заинтересовано в прямых авиарейсах с Абхазией после открытия аэропорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания встретился с делегацией из Архангельской области

Ваге Петросян по просьбе губернатора Архангельской области пригласил Аслана Бжания с ответным визитом.

В конце встречи стороны обменялись подарками. Ваге Петросян вручил Аслану Бжания братыню (посуда для подачи к праздничному столу напитков – ред.), глава Абхазии вручил гостям серебряную монету с изображением абхаза в национальной форме, башлык, шелковый платок с абхазским орнаментом и апсар.

В ближайшее время делегация планирует посетить несколько объектов сельского хозяйства в восточной части Абхазии.