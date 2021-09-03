"Нападение" стихии: крышу многоквартирного дома сорвало ветром в Гудауте

О том, как стихия обрушилась на ничего не подозревающих жителей многоквартирного дома на улице Гарцкия 61, как сорвала крышу и перевернула четырехтонный бак с водой, как жильцы провели ночь и почему не могут включать электричество, а также как будут решать проблему, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Ничего не предвещало беды

Агнесса с детьми была дома, когда разыгралась непогода, она не сразу поняла, что происходит. По ее рассказу, ветер поднялся резко, и она пошла закрывать дверь в кухню, но ее отбросило назад мощными потоками воздуха. Поняв, что природа разбушевалась не на шутку, Агнесса вместе с детьми укрылись в спальне и не выходили пока все не закончилось.

"Это был какой-то кошмар. Мы очень испугались. Все произошло буквально за считанные секунды. Вы не представляете, какой был сильный ветер. Он поднял четырехтонный бак с водой, который стоял на заднем дворе, и перевернул его. У соседей больше нет балкона, крышу сорвало, и она сейчас валяется на земле. Самое удивительное, что кроме шума ветра ничего не было слышно. Даже как падает крыша", - поделилась она.

Ветер также оборвал линии электропередач и к приезду корреспондента на месте уже работали ремонтники "Черноморэнерго", но жильцы опасаются включать электроприборы, так как ночью прошел сильный ливень и, соответственно, их квартиры дали "течь".

Сын Агнессы Амир не скрывает, что без света оставаться дома не хочет, но другого выбора ему пока не предоставили.

Дом, оказавшийся на пути стихии, расположен рядом с гудаутским вокзалом на улице Гарцкия. Это единственное строение, которое пострадало в этой части города в тот вечер. Накинутый вместо крыши брезент, как временное решение проблемы, ожидаемого результата не дал.

Эльвира Анкваб живет на втором этаже и прошедшая в одиночестве и слезах ночь оказалась для нее настоящим испытанием. На полу ее квартиры образовались лужи , не осталось ни одной сухой стены, пострадала мебель.

«Я детей отправила к маме, а сама осталась. Всю ночь не спала, пыталась справиться с потопом, но, как видите, это сложно побороть. Залило все комнаты, мебель придется выбрасывать – она уже не высохнет. Десять раз уже везде убралась, вынесла ведра и тазы с водой, но она продолжает капать и не останавливается", - с дрожью в голосе рассказала Анкваб.

© Sputnik / Бадри Есиава Ветер сорвал крыши с частных домов в Гудауте

Она также добавила, что после того, как ветер сорвал кровлю, на этом все закончилось. Будто ничего и не было, но последствия для них оказались разрушительными.

Крыша будет

Всего в том доме восемь квартир, семь из которых жилые. Около трех недель назад Вадим Капба приступил к капитальному ремонту своей квартиры и не успел его завершить. Теперь ему многое нужно делать заново. Живет он на первом этаже, но это никак не помогло пенсионеру избежать потопа.

"Я живу здесь больше 30 лет, и такого у нас никогда не было. Весь ремонт оказался напрасным. Всю ночь выливал воду через окно. Вся мебель мокрая", - сетует он.

Жители многоэтажки периодически собираются во дворе и обсуждают, как быть дальше. По их словам, сегодня утром они были на встрече с руководством района и им обещали помочь.

Долго ждать им не пришлось. К обеду пятницы к ним подвезли стройматериалы и рабочих. Начался ремонт крыши. Как рассказал главный архитектор администрации Гудаутского района Адгур Тарба, расходы на себя взяли местные власти. Работы займут два или три дня.

© Sputnik / Бадри Есиава Ветер сорвал крыши с частных домов в Гудауте

Без конкретного ответа остается вопрос о том, на чьем балансе находится этот многоквартирный дом. Единого мнения среди жильцов нет. Одни считают, что на балансе районной администрации, другие – на балансе "Черноморэнерго".

Представители этих организаций тоже разделились во взглядах, но в беседе с корреспондентом Sputnik отметили, что будут разбираться в этом вопросе. Такая путаница возникла с годами из-за перехода здания от организации к организации.