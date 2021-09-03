Ажиотаж на топливо: на заправках Абхазии выстроились очереди

Третьего сентября в Абхазии стали возникать очереди на автозаправочных станциях, где-то в наличии нет 92-го и 95-го бензина, где-то только дизельное, есть заправки, которые и вовсе закрыты из-за отсутствия топлива.

О том, на каких заправках существуют сложности, почему возникают большие очереди и что по этому поводу думают сами водители, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Очереди на заправках

Очередной ажиотаж на топливо наблюдается в Абхазии. Узнав о том, что на заправках выстроились большие очереди, а в некоторых и вовсе нет топлива, съемочная группа Sputnik отправилась на место событий.

На автозаправочной станции "Азид" в Сухуме, расположенной в районе Маяка, стояло множество автомобилистов. При этом все виды топлива на заправке были, кроме 92-го, который выдается строго по картам представителям фирм, с которыми у компании заключены договоры.

Персонал заправки не стал комментировать ситуацию, предложив обратиться к руководству, однако связаться с ними на момент публикации материала нам не удалось. Водитель Владимир рассказал, что планировал залить 92-й бензин, но ввиду его отсутствия придется заправляться 95-м.

"Я стою здесь около 20 минут, что вам сказать, вы сами все прекрасно видите, цены на топливо совсем недавно поднялись, почему сейчас его не хватает, мне это очень интересно узнать. Хотел заправить 92-й бензин, но что делать, придется заливать 95-й", - заметил он с недовольством.

Следует отметить, что не на всех заправках "Азида" есть топливо, заправка, расположенная недалеко от столичного медицинского колледжа, закрыта.

На некоторых заправках бензина нет вовсе, например, недалеко от торгового центра "Сухум-маркет", продавщица сообщила, что есть только дизельное топливо, бензина 92-й марки нет около десяти дней, другие виды топлива тоже закончились. Бензина не оказалось также на заправке рядом с Парком Славы.

При этом все виды топлива есть на заправке "Роснефти" на выезде из столицы, однако из-за сложностей заправиться в других местах, сюда съехалось большое количество машин. Среди стоявших в очереди нашелся и оптимист, один из водителей сказал, что не видит ничего страшного в том, что возникли сложности, для него возможность заправиться – уже хорошо.

© Sputnik Ажиотаж на топливо: на заправках Абхазии выстроились очереди

О ситуации с топливом в Гудауте рассказал корреспондент Sputnik Бадри Есиава. Он объездил четыре заправки в поисках АИ-92, но нигде не смог найти, уже в обед автомобилист снова выехал на поиски, но обнаружил, что на некоторых заправках бензина вовсе не было, был только дизель.

"На "Азиде", кроме 92-го бензина, все было, больших очередей и ажиотажа не наблюдалось. Если обычно в очередях по две-три машины, то сегодня пять-шесть. На одной из крупных заправок сказали, что 92-й бензин будет уже завтра", - рассказал он.

На момент публикации материала получить информацию от представителей топливных компаний и Кабинета министров республики о том, с чем связан дефицит, не удалось.