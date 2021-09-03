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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 4 и 5 сентября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (184)
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В выходные дни, 4 и 5 сентября, погода на территории Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С,  днем от +20°С до +25°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

 

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (184)

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