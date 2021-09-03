Более 2000 человек привились "Спутником Лайт" в Абхазии

Пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" доставили в Абхазию 6 августа. Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Вакциной "Спутник Лайт" к 3 сентября в Абхазии привились 2277 человек, рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения республики Эдуард Бутба.

Ранее главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик заявила, что в школах должны быть соблюдены требования противоэпидемического режима, все педагоги должны быть вакцинированы.

Эдуарб Бутба отметил, что для вакцинации педагогического состава выделена Синопская поликлиника в Сухуме.

"Но это не означает, что человек, проживающий в другом районе, должен ехать именно в эту поликлинику. Вакцинироваться можно в любом пункте вакцинации на территории республики", - сказал он.

Первую партию вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в количестве 4000 доз Абхазия приобрела на сумму 6,9 миллиона рублей в апреле 2021 года. Еще 2500 доз в качестве гуманитарной помощи передала Российская Федерация.

6 августа в Абхазию доставили пять тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Финансирование закупки и транспортировку партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба. 10 августа началась вакцинация "Спутником Лайт".

"Спутник Лайт" - четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата "Спутник V", способная давать уровень защиты до 85%.

Всего в республике вакцинировалось более 8 777 человек – 6500 препаратом "Спутник V", вакцинация вторым компонентом которого все еще продолжается.