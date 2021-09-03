Глава Минфина рассказал об исполнении бюджета за восемь месяцев 2021 года

Показатели поступлений в бюджет за восемь месяцев 2021 года превысили цифры за аналогичный период 2020 и 2019 годов.

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. В бюджет Абхазии на 1 сентября потупило три миллиарда 800 миллионов рублей из ожидаемых собственных доходов за год в пять миллиардов 200 миллионов рублей, заявил на встрече с премьер-министром Александром Анкваб вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Несмотря на незначительное выпадение по некоторым плановым поступлениям объем собственных доходов за восемь месяцев 2021 года больше аналогичного периода прошлого года на один миллиард 200 тысяч рублей или на 46 %, а в сравнении с 2019 годом на 25%.

Делба отметил, что есть возможность выступить с предложением об увеличении расходной части, что позволит направить средства на потребности системы здравоохранения.

По словам главы Минфина, наиболее важным направлением расходования бюджетных средств остаются системы здравоохранения и образования.

За восемь месяцев 2021 года было направлено 281 миллион рублей из республиканского бюджета на нужды, связанные с COVID-19.

Из средств бюджета выделено 140 миллионов рублей в виде адресной помощи гражданам, например, финансирование оплаты за обучение в вузах и за прохождение лечения за пределами республики.

Кроме того, согласно предварительным оценкам, по ущербу от урагана, произошедшего 4 июля, государству предстоит выплатить 116 миллионов рублей.

Завершая встречу, Александр Анкваб подчеркнул, что стабильный и намеченный рост поступлений собственных доходов стал возможен благодаря системному подходу к администрированию таможенных и налоговых платежей и значительному снижению уровня контрабанды.