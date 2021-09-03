Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 25486 человек. Выздоровели 21480 человек.

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 385, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.

В российском мобильном госпитале скончался пациент 1969 года рождения.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 69 человек из 287 протестированных в Абхазии.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 13, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 70 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья.