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Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 385

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1492)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 25486 человек. Выздоровели 21480 человек.

СУХУМ, 3 сен - Sputnik. Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 385, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. 

В российском мобильном госпитале скончался пациент 1969 года рождения.

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 69 человек из 287 протестированных в Абхазии. 

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 13, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 70 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1492)

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