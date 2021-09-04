Оружие, боеприпасы и наркотики: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку

Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку с информацией о задержанных правонарушителях.

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. Сотрудниками Министерства внутренних дел Абхазии были задержаны граждане, подозреваемые в незаконном приобретении, хранении, перевозке в крупном размере наркотиков, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сотрудниками управления угрозыска МВД совместно с отделом угрозыска УВД по Сухуму в селе Мгудзырхуа был задержан Маан Баграт 1988.

Задержанный подозревается в угоне автомобиля, который обнаружен по тому же адресу в Гудаутском районе. Преступление было совершено 28 декабря 2020 года, машина была угнана в Сухуме на улице Гумистинская.

В транспортном средстве с подложными номерными госзнаками обнаружили в техническом отделе багажника и изъяли автомат Калашникова калибра 5,45 миллиметров и патроны к нему. По заключению экспертов, автомат находится в исправном состоянии и готов к применению, однако ствол оружия укорочен кустарным способом.

При осмотре дома, где временно проживает Маан, были обнаружены патроны к автоматическому оружию, радиопередающие специализированные устройства, матерчатая маска с прорезями для глаз, камуфляжный костюм и предметы одежды сотрудников органов внутренних дел.

Маан заключен под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются для выяснения причастности Маан к ранее совершенным преступлениям.

После прохождения пропускного пункта МАПП "Адлер" был задержан житель Ростовской области Рафаэль Маркарян, у которого изъят сверток с наркотическим веществом героин в крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.

Уголовное дело по факту незаконного хранения оружия возбуждено в отношении жителя Сухума Астамура Жиба. У него изъят пистолет иностранного производства с боеприпасами. Жиба отпущен под подписку о невыезде.

При личном досмотре жителя села Лыхны Баграта Джения изъято наркотическое вещество метадон. Задержанный хранил наркотик в завернутой денежной купюре. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Сотрудникам милиции удалось обнаружить и вернуть похищенное на территории термального источника в Кындыг имущество. По подозрению в преступлении задержаны Игорь Тужба и Инал Ломия, они в содеянном признались.

В машине под управлением Ираклия Лагвилава сотрудниками ОКОН МВД в Сухуме было обнаружено около 45 грамм наркотического вещества марихуана. Лагвилава назначен домашний арест.

На посту ГАИ Эшера задержан ранее разыскиваемый житель Гудауты Астамур Гунба. В его автомобиле обнаружен и изъят автомат Калашникова калибра 7,62 миллиметров с патронами к нему. При личном осмотре у него также был обнаружен пистолет системы Макарова и магазин с патронами к нему. В отношении него возбуждено уголовное дело, Гунба заключен под стражу.